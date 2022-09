LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-6, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per andare al tiebreak (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Frustata di Ivashka con il dritto in diagonale! A-40 Prima di sostanza e seconda palla per approdare al tiebreak. 40-40 Perde ancora una volta il controllo della seconda di servizio Sinner. A-40 Bellissima palla corta giocata da Sinner! 40-40 Non passa il dritto di Ivashka: molto solido Sinner su questo punto. 30-40 Prende l’iniziativa Ivashka con il dritto ed incide: set point. 30-30 Risposta vincente di Ivashka con il rovescio! Anticipa alla grande sulla seconda di Sinner. Situazione delicata. 30-15 Colpisce fuori tempo con il dritto Sinner. 30-0 Prima vincente ad uscire. 15-0 Buonissimo angolo trovato da Sinner con il ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Frustata dicon il dritto in diagonale! A-40 Prima di sostanza e seconda palla per approdare al. 40-40 Perde ancora una volta il controllo della seconda di servizio. A-40 Bellissima palla corta giocata da! 40-40 Non passa il dritto di: molto solidosu questo punto. 30-40 Prende l’iniziativacon il dritto ed incide: set point. 30-30 Risposta vincente dicon il rovescio! Anticipa alla grande sulla seconda di. Situazione delicata. 30-15 Colpisce fuori tempo con il dritto. 30-0 Prima vincente ad uscire. 15-0 Buonissimo angolo trovato dacon il ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 6-1 3-2 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 5-1 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #2… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 0-0 US Open 2022 in DIRETTA: primo set perfetto giocato dall’italiano! - #Sinner-Ivashka… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 5-1 US Open 2022 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’azzurro - #Sinner-Ivashka #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ivashka 2-0 ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ivashka #ottavi #finale #20… -