LIVE Sinner-Ivashka 6-1 1-1, US Open 2022 in DIRETTA: break e contro-break in apertura di secondo set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rimane lunga la smorzata, ma Ivashka non riesce a parare a rete. 15-0 Non chiude con il dritto lungolinea Sinner. 1-1 break Ivashka. Quattro doppi falli nel game, tre di fila. L’azzurro riconsegna il break ottenuto. 40-A Si accartoccia Sinner e commette un altro doppio fallo: palla break. 40-40 Sesto doppio fallo per Sinner: qualche errore di troppo al servizio. A-40 Dritto splendido giocato dal centro del campo: accelerazione imprendibile. 40-40 Ace ad annullare la palla break, il secondo del match. 40-A Cede Sinner sulla diagonale del dritto e concede ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Rimane lunga la smorzata, manon riesce a parare a rete. 15-0 Non chiude con il dritto lungolinea. 1-1. Quattro doppi falli nel game, tre di fila. L’azzurro riconsegna ilottenuto. 40-A Si accartocciae commette un altro doppio fallo: palla. 40-40 Sesto doppio fallo per: qualche errore di troppo al servizio. A-40 Dritto splendido giocato dal centro del campo: accelerazione imprendibile. 40-40 Ace ad annullare la palla, ildel match. 40-A Cedesulla diagonale del dritto e concede ...

