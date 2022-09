LIVE – Salisburgo-Milan 0-0 | Youth League 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 6 settembre 2022) Ladi, match valevole la prima giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di martedì 6 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 ORE 14:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di ...

MilanNewsit : LIVE MN - Youth League, Salisburgo-Milan (0-0): tra poco il fischio d'inizio - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@UEFAYouthLeague – #SalisburgoMilan: la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - #UYL #UEFAYouthLeague #YouthLeague @acmil… - MilanPress_it : Segui con noi la diretta ?? #milanpress #YouthLeague #SalisburgoMilan - PianetaMilan : .@UEFAYouthLeague – #SalisburgoMilan: la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - #UYL #UEFAYouthLeague #YouthLeague… - Milannews24_com : Salisburgo Milan Primavera LIVE: tra poco il calcio d’inizio -

Tuttosport

... la prima giornata della massima competizione europea saràsu Sky Sport e in streaming su NOW ,... in trasferta contro il(Sky Sport 253 e in streaming su NOW) e la Juventus , sempre in ...... Sky 21:00 PSG - Juventus Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport 1 21:00- Milan ... le migliori cronachesono qui su Virgilio Sport ... Diretta Salisburgo-Milan ore 21: dove vederla in tv e in streaming e le probabili formazioni 35' - Occasione Juventus! Pennellata di Mbangula verso il centro dell'area dove Huijsen trova il colpo di testa, ma la sua conclusione si spegne a lato di pochissimo. 33' ...Su il sipario, parte il torneo più prestigioso al mondo. Dopo il girone di ferro e l'eliminazione dello scorso anno dalla Champions League, il Milan di ...