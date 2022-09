LIVE PSG-Juventus, Champions League in DIRETTA: dove vederla in tv e probabili formazioni (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di PSG-Juventus Champions League, Allegri sfida Galtier. Allegri deve compiere un vero miracolo in Francia per uscire con qualche punto da Parigi. La lista degli infortunati è veramente alta come qualità dei giocatori, stiamo parlando di Angel Di Maria, Pogba, Chiesa e Szczesny. Il tecnico sta pensando di proporre il 3-5-2 con Cuadrado e De Sciglio esterni alti e Kean accanto a Vlahovic. Mentre in mezzo ci saranno i ritorni di Miretti e Rabiot accanto all’altro ex di giornata Paredes. Kostic dovrebbe almeno inizialmente partire dalla panchina. Ovviamente portiere Perin. Galtier non ha problemi di formazione, tutti convocati. Il PSG dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di PSG-, Allegri sfida Galtier. Allegri deve compiere un vero miracolo in Francia per uscire con qualche punto da Parigi. La lista degli infortunati è veramente alta come qualità dei giocatori, stiamo parlando di Angel Di Maria, Pogba, Chiesa e Szczesny. Il tecnico sta pensando di proporre il 3-5-2 con Cuadrado e De Sciglio esterni alti e Kean accanto a Vlahovic. Mentre in mezzo ci saranno i ritorni di Miretti e Rabiot accanto all’altro ex di giornata Paredes. Kostic dovrebbe almeno inizialmente partire dalla panchina. Ovviamente portiere Perin. Galtier non ha problemi di formazione, tutti convocati. Il PSG dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, il #PSG annuncia la cessione di #Paredes - LGramellini : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE??#PSGJUVE ??Twitch - ZonaBianconeri : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE??#PSGJUVE ??Twitch - CorvoRaffaello : RT @juvandme: ??SIAMO IN LIVE??#PSGJUVE ??Twitch - juvandme : ??SIAMO IN LIVE??#PSGJUVE ??Twitch -