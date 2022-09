LIVE PSG-Juventus | Champions League in DIRETTA | Allegri sceglie il 3-5-2

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Ecco le formazioni ufficiali: PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier(3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All.20.10 Buonasera e benvenuti alladi PSG-. LADI SALISBURGO-MILAN Buonasera e benvenuti allatestuale di PSG-sfida Galtier.deve compiere un vero miracolo in Francia per uscire con qualche punto da Parigi. La lista ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, il #PSG annuncia la cessione di #Paredes - propofol_ : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #PSGJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PSG-JUVENTUS - Al via la Champions League: le formazioni ufficiali. Allegri sceglie il 3-5-2. In avanti M… - sportli26181512 : PSG-Juve, le formazioni ufficiali: Allegri con la difesa a 3 contro il tridente Messi-Mbappé-Neymar: Paris Saint-Ge… - edohere__ : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #PSGJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? -

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; ...I bianconeri debuttano al Parco dei Principi di Parigi contro la corazzata, campione di Francia in carica e una delle favoritissime per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Subito un ...Il via alle 21. Per l'esordio stagionale di Champions Allegri recupera Rabiot. Kean, Paredes e Di Maria gli altri ex della gara ...Paris Saint-Germain - Juventus Champions 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...