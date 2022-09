LIVE PSG-Juventus 2-0, Champions League in DIRETTA: Mbappé raddoppia (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? PSG che costruisce sull’esterno dove i bianconeri non riescono a contenere Neymar e Mbappé. 39? Juventus molto alta ora in campo. 37? Milik prova il velo, ma viene bloccato il pallone. 35? Neymar a terra in area, non è rigore. 33? Vitinha con il destro manda alto. 31? Bremer di testa non trova la porta. 29? Allegri alza Miretti dietro le punte. 27? Juventus che prova ad organizzare una reazione. 25? Giallo per Bremer, anche per Sergio Ramos per proteste. 23? Fallo di Bremer su Mbappé. 21? Gol di Mbappé, accelerazione improvvisa di Hakimi per il francese che trova il secondo palo, PSG-Juventus 2-0. 19? Kostic e Cuadrado si alzano sulla linea degli attaccanti. 17? Kostic con il sinistro non trova la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? PSG che costruisce sull’esterno dove i bianconeri non riescono a contenere Neymar e. 39?molto alta ora in campo. 37? Milik prova il velo, ma viene bloccato il pallone. 35? Neymar a terra in area, non è rigore. 33? Vitinha con il destro manda alto. 31? Bremer di testa non trova la porta. 29? Allegri alza Miretti dietro le punte. 27?che prova ad organizzare una reazione. 25? Giallo per Bremer, anche per Sergio Ramos per proteste. 23? Fallo di Bremer su. 21? Gol di, accelerazione improvvisa di Hakimi per il francese che trova il secondo palo, PSG-2-0. 19? Kostic e Cuadrado si alzano sulla linea degli attaccanti. 17? Kostic con il sinistro non trova la ...

