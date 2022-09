LIVE PSG-Juventus 2-0 | Champions League in DIRETTA | inizia la ripresa!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Fuori Miretti, dentro McKennie nella. 46?il secondo tempo! 21.50 Mbappé e Neymar stanno facendo la differenza in questo primo tempo, Kostic spreca una buona occasione. A tra poco per il secondo tempo. 47? Finisce il primo tempo PSG-2-0. 45? Giallo per Miretti, fallo su Neymar. 43? Passaggio di Miretti per Cuadrado sbagliato. 41? PSG che costruisce sull’esterno dove i bianconeri non riescono a contenere Neymar e Mbappé. 39?molto alta ora in campo. 37? Milik prova il velo, ma viene bloccato il pallone. 35? Neymar a terra in area, non è rigore. 33? Vitinha con il destro manda alto. 31? Bremer di testa non trova la porta. 29? Allegri alza Miretti dietro le punte. 27?che prova ad ...