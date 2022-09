LIVE PSG-Juventus 1-0 | Champions League in DIRETTA | Mbappé sblocca la partita

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Gol di, Neymar filtra per il francese che non sbaglia, PSG-1-0. 5? Milik di testa non trova Kostic dentro l’area di rigore. 3? PSG che inizia subito con un baricentro alto. 1? Inizia la! 20.55 Inno dellain corso. 20.50 Tra cinque minuti ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Lainizierà alle 21.00 20.40 Vittoria invece per il PSG in campionato per 3-0 contro il Nantes. 20.35 Laarriva da un pareggio in campionato contro la Fiorentina per 1-1. 20.30 Arrivabene a Sky Sport parla così: “Non c’è stata mai l’intenzione di vendere i giovani, se ci fosse stata l’occasione di mandarli via in prestito e non cederli le avremmo sfruttate. La ...