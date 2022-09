LIVE – Italia-Romania | qualificazioni Mondiali femminili 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Ladi, match valido per leaidi calcio. Le azzurre di Milena Bertolini sono pronte a tornare in campo nella decima, e ultima, tappa del loro cammino per la conquista del pass verso la coppa del mondo, cercando di replicare quanto fatto nel 2019. A Ferrara avversarie certamente non morbide, e quindi da non sottovalutare. Fischio d’inizio alle ore 18:30 di martedì 6 settembre. Sportface.it vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 18:30) SportFace.