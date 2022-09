LIVE Italia-Romania 1-0 calcio femminile in DIRETTA: Giacinti porta in vantaggio le azzurre! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! Giacinti SBLOCCA IL RISULTATO! 25? Magia di Girelli, che supera tre avversarie, poi però arriva l’intervento difensivo di Olar. 23? Si alza il tifo dagli spalti, le azzurre hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. 21? Facciamo fatica a trovare spazio nella difesa romena, che è sempre estremamente chiusa, sarebbe importante riuscire a velocizzare il gioco. 19? Fuorigioco di Girelli segnalato dall’assistente. 18? Bartolini aveva spazio, purtroppo l’impatto non è stato dei migliori e la sua conclusione è rimasta debole e centrale. 16? Ottimo il passaggio di Giugliano per Caruso, quest’ultima non è però riuscita a tenere la palla in campo. 14? Arriva la notizia del vantaggio della Svizzera sulla Moldova, azzurre costrette a ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!SBLOCCA IL RISULTATO! 25? Magia di Girelli, che supera tre avversarie, poi però arriva l’intervento difensivo di Olar. 23? Si alza il tifo dagli spalti, le azzurre hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. 21? Facciamo fatica a trovare spazio nella difesa romena, che è sempre estremamente chiusa, sarebbe imnte riuscire a velocizzare il gioco. 19? Fuorigioco di Girelli segnalato dall’assistente. 18? Bartolini aveva spazio, purtroppo l’impatto non è stato dei migliori e la sua conclusione è rimasta debole e centrale. 16? Ottimo il passaggio di Giugliano per Caruso, quest’ultima non è però riuscita a tenere la palla in campo. 14? Arriva la notizia deldella Svizzera sulla Moldova, azzurre costrette a ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - Confcommercio : #Versoilvoto #elezionipolitiche22 #Confcommerciocè Dal 7 settembre su - n0ns0n0eter0 : RT @mar_lan15: ma james arthur vuole venire in Italia? No? Io vorrei piangere ad ogni sua canzone live - mar_lan15 : ma james arthur vuole venire in Italia? No? Io vorrei piangere ad ogni sua canzone live -