LIVE Italia-Francia 5-5 | Europei pallanuoto 2022 in DIRETTA | cartellino rosso per Bruni

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.16 Goooooooooooooooool, Di Fulvio, tifo fortissimo che entra in rete,5-5. 2.56 Gooooooooooooooooooooooool, Di Somma, rete di forza,4-5. 3.30 Miracolo di Nicosia. 4.01 Cannella segna ma non è valida la rete per il limite di tempo. 4.37 Gol dellacon Vanpeperstraete in superiorità,3-5. 5.14 Gol di Vernoux, in superiorità numerica,3-4. 6.26per. 6.40 Goooooooooooooool, Di Fulvio, finalmente bucata la porta francese,3-3. 6.49 Ancora Fontani respinge un tiro. 7.40 Fontani ...