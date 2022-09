LIVE Italia-Francia 16-8 | Europei pallanuoto 2022 in DIRETTA | Settebello in semifinale con la Croazia!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 FINISCE QUI!16-8!in! 20? Altra buona difesa del, non tira la. 40? Parata di Fontani su Presciutti. 1’15” Anticipato Vernoux al centro. 1’38” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! MARZIALIIIIIIIIIII!!! Grande circolazione di palla, il centroboa riceve al centro e con una deviazione di prima intenzione va a segno!16-8. 1’57” Marziali si guadagna una superiorità numerica. Time-out chiamato da Campagna. 2’25” Gol di Bouet su rigore.15-8. 2’25” Rigore conquistato dalla. Terzo fallo grave per Cannella: non rientrerà. 2’45” Centrale il tiro ...