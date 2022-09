LIVE Italia-Francia 0-0 | Europei pallanuoto 2022 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Inni nazionali in corso. 16.20 La prima semifinalista di questo Europeo è l’Ungheria, sconfitto il Montenegro pochi minuti fa nel primo quarto di finale. 16.15 Laarriva alla sfida contro l’dopo aver eliminato la Serbia agli ottavi. 16.10 Ecco la nazionale francese: 1 Dubois 2 Saudadier 3 Crousillat 4 Bouet 5 Khasz 6 T. Vernoux 7 Marion Vernoux 8 Bjorch 9 Marzouki 10 Canonne 11 Vanpeperstraete 12 De Nardi 13 Fontani 16.05 Vi ricordiamo che per squalifica manca Vincenzo Renzuto Iodice nel Settebello. 16.00 Buon pomeriggio e benvenuti al quarto di finale tradimaschile. Il programma della sfida – Il programma completo della giornata Buon pomeriggio e benvenuti alla ...