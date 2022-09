LIVE Italia-Croazia | Europei basket 2022 in DIRETTA | azzurri | ora serve tirare fuori…l’orgoglio!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Ucraina Buongiorno a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Benvenuti alladi, quarta giornata della fase a gironi (gruppo C) dell’Euro! Glidevono assolutamente rialzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sera contro l’Ucraina per 73-84, nonostante i 17 punti di Achille Polonara ed i 14 di Simone Fontecchio.un successo per il morale ma anche per la classifica, per non compromettere ulteriormente il cammino dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco nella rassegna continentale. L’chiuderà poi la prima fase dell’Europeo giovedì sera contro il fanalino di ...