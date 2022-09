LIVE Italia-Croazia 81-76 | Europei basket 2022 in DIRETTA | vittoria importante per gli Azzurri e pass staccato | 19 punti di Melli e Fontecchio

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:00 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! Prestazione d’orgoglio degli, che hanno reagito prontamente alla sconfitta di ieri contro l’Ucraina. Due successi e due sconfitte per i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, che chiuderanno la prima fase giovedì sera contro la Gran Bretagna nell’ultima partita (ore 21:00). Autentici protagonisti Nicolòe Simonecon 19, insieme agli 8di Alessandro Pajola, ‘Pippo’ Ricci e Stefano Tonut. Allanon sono bastati i 27di uno stellare Bojan Bogdanovic e 13 ...