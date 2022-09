LIVE Italia-Croazia 81-76 | Europei basket 2022 in DIRETTA | vittoria importante per gli Azzurri | 19 punti di Melli e Fontecchio

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:00 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buonanotte ed un saluto sportivo! L’ultima giornata sarà poi decisiva per i piazzamenti in classifica in vista degli abbinamenti agli ottavi di finale, con lache sfiderà l’Ucraina: i balcanici dovranno battere di 17gli ucraini, oppure la compagine del CT Bagatskis dovrà sconfiggere i croati con qualsiasi risultato. Al netto di queste due possibilità, glitroveranno la Serbia nella prima partita ad eliminazionea Berlino. Prestazione d’orgoglio degli, che hanno reagito prontamente alla sconfitta di ieri contro l’Ucraina. Due ...