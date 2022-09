LIVE Italia-Croazia 22-17 | Europei basket 2022 in DIRETTA | padroni di casa avanti dopo 10? | Melli sfiora già la doppia cifra con 9 punti

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui il primo quarto: al Forum l’parte subito bene, Azzurri22-1710?! 22-17 Bodganovic arma la mano e segna dalla distanza, -5! 22-14 PIPPOOOO RICCIIIII!! TRIPLAAAAAAAAAA 19-14 2/2 per il playmaker marchigiano, +5. Pozzecco si gioca la carta del doppio playmaker: dentro sia Pajola che Nico Mannion, compagni alla Virtus Bologna. 17-14 S’iscrive al tabellino dei marcatori anche Bogdanovic, -3quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti del primo quarto. 17-12sfrutta il tabellone e segna, pronta replica degli Azzurri. 15-12 Smith alza la parabola sul tentativo di stoppata die segna, la...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - Confcommercio : #Versoilvoto #elezionipolitiche22 #Confcommerciocè Dal 7 settembre su - marti_aliberti_ : RT @fontanaalicee: pamela nella casa più spiata d’italia e live non è la d’urso è ancora fermo,passa un messaggio allucinante ma stiamo lav… - zazoomblog : LIVE – Italia-Croazia 17-14 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Croazia #17-14 #Europei -

... sotto gli occhi del compagno ai Milwaukee Bucks Khris Middleton - gli Azzurri cercano una vittoria di vitale importanza, sia per la classifica del girone (ora quarta con 1 - 2 di record) ma ...Stefano Pioli © LaPresseAllo stesso orario, toccherà esordire anche al Milan campione d'in carica di Stefano Pioli. Per il primo match del gruppo E, che comprende anche Chelsea e Dinamo ...Neanche il tempo di finire di scrivere (e leggere) le considerazioni sulla pesante battuta d'arresto dell'Italia con l'Ucraina che è già ora di tornare in campo, questa ...Il Milan torna in Champions da campione d'Italia e vuole migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. La squadra di Pioli è ospite del Salisburgo. Un solo cambio rispetto al derby: gioca Saelemaeker ...