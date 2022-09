L’ipotesi omicidio nel giallo della morte di Alessandro a Gragnano: «Due ragazze nel gruppo, la ex lasciata era gelosa dell’altra» (Di martedì 6 settembre 2022) Sono due le ragazze nel gruppo dei sei indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il giovane di 13 anni di Gragnano in provincia di Napoli morto giovedì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Tra queste c’è la sua ex fidanzatina. E secondo le prime indagini sarebbe stata una relazione del 13 enne con un’altra ragazza dopo aver lasciato la prima ad aver scatenato la sua reazione. Per questo Alessandro sarebbe stato vittima di insulti e minacce. Che, secondo L’ipotesi investigativa, lo hanno portato al suicidio. L’autopsia e le indagini Intanto nella giornata di oggi dovrebbe essere disposta l’autopsia che consentirà poi di fissare la data per lo svolgimento dei funerali. L’invio nelle ultime ore ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Sono due leneldei sei indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di, il giovane di 13 anni diin provincia di Napoli morto giovedì scorso dopo essere caduto dal balconesua abitazione. Tra queste c’è la sua ex fidanzatina. E secondo le prime indagini sarebbe stata una relazione del 13 enne con un’altra ragazza dopo aver lasciato la prima ad aver scatenato la sua reazione. Per questosarebbe stato vittima di insulti e minacce. Che, secondoinvestigativa, lo hanno portato al suicidio. L’autopsia e le indagini Intanto nella giornata di oggi dovrebbe essere disposta l’autopsia che consentirà poi di fissare la data per lo svolgimento dei funerali. L’invio nelle ultime ore ...

