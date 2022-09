L'inverno sarà Grande. Lo spot di Gazprom che sfida l'Europa | video (Di martedì 6 settembre 2022) Una vera e propria sfida all'Europa. Il nuovo spot di Gazprom, la società del gas russa ha un titolo ed una canzone che sono tutto un programma: L'inverno sarà Grande. Le immagini mostrano i gasdotti spenti ed il gelo che ricopre le città dell'Europa: Berlino, Parigi.... Una sfida al nostro continente Leggi su panorama (Di martedì 6 settembre 2022) Una vera e propriaall'. Il nuovodi, la società del gas russa ha un titolo ed una canzone che sono tutto un programma: L'. Le immagini mostrano i gasdotti spenti ed il gelo che ricopre le città dell': Berlino, Parigi.... Unaal nostro continente

gparagone : Anche questo autunno-inverno sarà una stagione scaricata sulle spalle dei cittadini. Perché non fanno lo… - pietroraffa : == von der Leyen:'Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo' Non sarà un inverno facile - gparagone : Gli stessi che dicono pace o condizionatore sono quelli che inviano armi in #Ucraina e ti tolgono il #gas russo. S… - GPerenne : RT @AlexBazzaro: Iniziano con gli spin del “consumare meno per una vita più felice e per il bene comune”. Sarà un inverno lungo… - AlexBazzaro : Iniziano con gli spin del “consumare meno per una vita più felice e per il bene comune”. Sarà un inverno lungo… -