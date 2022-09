L'incubo di Giorgia: se vince troppo, umilia i suoi alleati e rischia di rompere la coalizione (Di martedì 6 settembre 2022) In questa strana - perchè improvvisa, fuori stagione e assai breve - campagna elettorale si fa fatica giorno per giorno a trovare il filo rosso per raccontarla . Prevalgono gli attacchi sui temi, gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) In questa strana - perchè improvvisa, fuori stagione e assai breve - campagna elettorale si fa fatica giorno per giorno a trovare il filo rosso per raccontarla . Prevalgono gli attacchi sui temi, gli ...

mikolangel1974 : RT @PBerizzi: Il sottopancia di 'hai già le unioni civili' sbattuto in faccia da Giorgia Meloni all'attivista Lgbtq che l'ha (forse! ??) con… - AntoniettaMelle : RT @PBerizzi: Il sottopancia di 'hai già le unioni civili' sbattuto in faccia da Giorgia Meloni all'attivista Lgbtq che l'ha (forse! ??) con… - mariocan4 : RT @PBerizzi: Il sottopancia di 'hai già le unioni civili' sbattuto in faccia da Giorgia Meloni all'attivista Lgbtq che l'ha (forse! ??) con… - gianliviob1 : RT @PBerizzi: Il sottopancia di 'hai già le unioni civili' sbattuto in faccia da Giorgia Meloni all'attivista Lgbtq che l'ha (forse! ??) con… - ErikaRubio50 : @antarv A Giorgia non piacerà.,... Settembre un incubo...... -