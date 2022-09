L'Huffington Post, l'evoluzione e la politica (Di martedì 6 settembre 2022) La campagna elettorale è alle battute finali e si fa sempre più aggressiva. Ma forse è giusto così vista la Posta in palio. Vorrei però sdrammatizzare un po’ citando una canzone che Giorgio Gaber scrisse spiegando quelle che sono le differenze tra destra e sinistra: “Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra; i film son di destra, se annoiano son di sinistra; le scarpe da tennis hanno un gusto di destra, ma portarle sporche e slacciate son di sinistra; i jeans son di sinistra, ma con la giacca vanno a destra; se la cioccolata è di destra la Nutella è ancora di sinistra; se la fortuna è di destra la sfiga è sempre di sinistra”. E infine: “Una donna emancipata è di sinistra, riservata è di destra: ma un figone resta sempre un’attrazione che va bene per sinistra e destra”. L’HuffPost va oltre: “E’ diverso il cervello di una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) La campagna elettorale è alle battute finali e si fa sempre più aggressiva. Ma forse è giusto così vista laa in palio. Vorrei però sdrammatizzare un po’ citando una canzone che Giorgio Gaber scrisse spiegando quelle che sono le differenze tra destra e sinistra: “Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra; i film son di destra, se annoiano son di sinistra; le scarpe da tennis hanno un gusto di destra, ma portarle sporche e slacciate son di sinistra; i jeans son di sinistra, ma con la giacca vanno a destra; se la cioccolata è di destra la Nutella è ancora di sinistra; se la fortuna è di destra la sfiga è sempre di sinistra”. E infine: “Una donna emancipata è di sinistra, riservata è di destra: ma un figone resta sempre un’attrazione che va bene per sinistra e destra”. L’Huffva oltre: “E’ diverso il cervello di una ...

