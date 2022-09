Lexus e la Mostra del cinema di Venezia | un binomio nato intorno alle emozioni

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 settembre 2022)e laInternazionale d’Artetografica di- si è aperta lo scorso 31 agosto e terminerà il prossimo 10 settembre - hanno confermato il loro legame per il sesto anno consecutivo. Così il Lido è diventato il set perfetto per presentare la nuovaRX che si può già pre-ordinare nelle versioni Hybrid Turbo e Plug-In Hybrid. Rispetto alla generazione precedente, la raffinatezza, la qualità e l'innovazione tecnologica, hanno raggiunto nuovi livelli. Ma, del resto, il mondo dele delle auto viaggiano su due linee in completa sintonia, poiché entrambi fondati sulla concentrazione e sulla voglia di muoversi, di andare lontano. Guardando all'essenza, ile l'auto sono nati dalla stessa spinta di ampliare gli orizzonti delle esperienze, ...