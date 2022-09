L' ex riformista Letta si è spostato totalmente a sinistra | la repentina retromarcia

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) Il blairismo? Un relitto ideologico da consegnare alla storia. Il jobs act? Un feticcio renziano da rottamare. La svolta gauchista dinon poteva essere più esplicita e netta, richiamandosi alla riforma del lavoro spagnola dettata da Podemos, per la quale i contratti di lavoro devono essere tutti stipulati a tempo indeterminato, anche se nelle pieghe della legge si scopre che si può comunque apporre una data di fine rapporto per «circostanze della produzione» o addirittura per «la sostituzione di un lavoratore». Ma questi sono dettagli: l'importante per il segretario del Pd è sottoscrivere ogni manifesto massimalista che gli consenta di recuperare spazio e consensi a, con l'obiettivo di arginare la concorrenza di Conte, non più considerato il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, ma che grazie all'investitura ricevuta dal Pd ...