“L’evoluzione di I wanna be loved by you” | Sabrina Ferilli sui social come Marylin Monroe

leggoit : Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: «L’evoluzione di “I wanna be loved by you”» -

DireDonna

Un'imitazione impeccabile e ironica come dimostra anche la didascalia in cui scherzando la Ferilli scrive: 'di 'Ibe loved by you''. Il post è stato accolto con entusiasmo sul web ...Abbiamo avuto'opportunità di provare con mano... e in attesa di testare a fondo'efficacia e le potenzialità sul ... It's a Long Way to the Top (If YouRock 'N' Roll) I ... "Soffro di attacchi di panico e ansia", Giulia de Lellis si mette a nudo su Instagram