“L’evoluzione di I wanna be loved by you”, Sabrina Ferilli sui social come Marylin Monroe (Di martedì 6 settembre 2022) Bella, brava e dotata di un’ironia fuori dal comune. Questo è l’identikit di Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Fisico perfetto e un volto che buca lo schermo, la donna ha dimostrato di non temere l’età che avanza, e ha sempre dichiarato i suoi 58 anni con estrema nonchalance. Da tempo ci ha abituati ai gustosi siparietti con Maria De Filippi, sua storica amica. Questa volta però Ferilli si è superata, pubblicando un video diventato virale in poche ore. Sabrina Ferilli è stata ripresa mentre balla su una grata con un meraviglioso abito blu agitato dal vento. Il riferimento è chiaro, l’attrice romana imita le movenze e lo sguardo sexy di Marylin Monroe in “I wanna be loved by you”. Attenzione però, le ... Leggi su diredonna (Di martedì 6 settembre 2022) Bella, brava e dotata di un’ironia fuori dal comune. Questo è l’identikit di, una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Fisico perfetto e un volto che buca lo schermo, la donna ha dimostrato di non temere l’età che avanza, e ha sempre dichiarato i suoi 58 anni con estrema nonchalance. Da tempo ci ha abituati ai gustosi siparietti con Maria De Filippi, sua storica amica. Questa volta peròsi è superata, pubblicando un video diventato virale in poche ore.è stata ripresa mentre balla su una grata con un meraviglioso abito blu agitato dal vento. Il riferimento è chiaro, l’attrice romana imita le movenze e lo sguardo sexy diin “Ibeby you”. Attenzione però, le ...

infoitcultura : Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: «L’evoluzione di “I wanna be loved by you”» - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe conquista i social.Con un abito super sexy l'attrice si muove sinuosa su un grata… - FrancoScarsell2 : Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe conquista i social.Con un abito super sexy l'attrice si muove sinuosa su un gra… - leggoit : Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: «L’evoluzione di “I wanna be loved by you”» -