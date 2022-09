Letta: "Col centrodestra allarme democratico". La Meloni: "Parlano solo di noi, siamo il loro fantasma" (Di martedì 6 settembre 2022) Rosatellum alla mano, Enrico Letta ha lanciato «un allarme: la destra potrebbe raggiungere il 70% dei seggi , con evidente rischio di stravolgimento della democrazia del nostro Paese». E’ stato un... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 settembre 2022) Rosatellum alla mano, Enricoha lanciato «un: la destra potrebbe raggiungere il 70% dei seggi , con evidente rischio di stravolgimento della democrazia del nostro Paese». E’ stato un...

matteorenzi : Enrico Letta è ossessionato da noi: ogni giorno un attacco. Oggi ha detto che lui, Di Maio e Fratoianni archivieran… - davidefaraone : Prima ha provato col voto utile, adesso ci prova col vittimismo. Ma qualcuno può spiegare a Letta che magari avrebb… - ermanno32947318 : RT @guiodic: Letta sapeva benissimo come funziona la legge elettorale quando ha deciso che col M5S non si poteva neppure parlare. Ora paghi… - ilrestodite : RT @GPGiampi: Letta dice che con un 4% in più si potrebbero contendere un pacco di uninominali alle destre, ma non è obbligatorio farlo col… - Franciscktrue : RT @GPGiampi: Letta dice che con un 4% in più si potrebbero contendere un pacco di uninominali alle destre, ma non è obbligatorio farlo col… -