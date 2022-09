Letta: «C’è un allarme democratico». Così il segretario dem si appella al voto utile (Di martedì 6 settembre 2022) «Con il 4% in più a noi destra sotto il 55% dei seggi», poi attacca il Rosatellum. La replica di Meloni: «Una legge elettorale che avevate imposto voi» Leggi su corriere (Di martedì 6 settembre 2022) «Con il 4% in più a noi destra sotto il 55% dei seggi», poi attacca il Rosatellum. La replica di Meloni: «Una legge elettorale che avevate imposto voi»

matteosalvinimi : A Cernobbio, ieri, una parte del dibattito era a porte chiuse. Peccato, perché c’è stato questo scambio interessant… - AlexBazzaro : Per Letta se non vince il PD c’è un “allarme per la democrazia”. - ItaliaViva : Abbiamo 19 giorni per portare a casa uno straordinario risultato, non perdiamo neanche un secondo. E poi c'è da dir… - osporconatore : @gigi52335676 Se c’è stato Letta ci può stare chiunque..... - italia1971luca : RT @SecolodItalia1: Baldoni zittisce Letta e Calenda: “La fiamma di FdI non c’entra con Mussolini. Studiate” -