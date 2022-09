Letta attacca Salvini: “Difende l’Italia o la Russia? È inquietante” (Di martedì 6 settembre 2022) PALERMO – “Trovo gravissimo che in contemporanea il Cremlino e Putin da una parte e Salvini in Italia dall’altra siano contro le sanzioni europee alla Russia, io vedo una consonanza di tempistica e di contenuti assolutamente inquietante. Mi chiedo sinceramente alla sovranità di quale Paese faccia riferimento il leader della Lega: se lui Difende l’Italia o la Russia. Perché francamente i dubbi cominciano a venire e sono molto seri. Putin sta cercando di influenzare la campagna elettorale. Dobbiamo reagire tutti uniti e insieme, tutta Europa e tutte le forze italiane”. Così il leader del Pd, Enrico Letta, ai cronisti a Palermo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) PALERMO – “Trovo gravissimo che in contemporanea il Cremlino e Putin da una parte ein Italia dall’altra siano contro le sanzioni europee alla, io vedo una consonanza di tempistica e di contenuti assolutamente. Mi chiedo sinceramente alla sovranità di quale Paese faccia riferimento il leader della Lega: se luio la. Perché francamente i dubbi cominciano a venire e sono molto seri. Putin sta cercando di influenzare la campagna elettorale. Dobbiamo reagire tutti uniti e insieme, tutta Europa e tutte le forze italiane”. Così il leader del Pd, Enrico, ai cronisti a Palermo. L'articolo L'Opinionista.

