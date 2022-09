Leggere Cioran per dare il giusto peso a questa campagna elettorale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 settembre 2022) Lo ammiro ilminore dei pensieri inediti, raccolti da Adelphi con un titolo damaggiore: “Finestra sul nulla”. Lo ammiro perché nonostante li abbia scritti durante la Seconda guerra mondiale, e nella Parigi occupata dai tedeschi, nemmeno una frase cita quel disastro, che pure lo toccò, a cui pure reagì quando si espose, invano, per salvare dalla deportazione un amico ebreo. Altri ne avrebbero riempito libri e libri,nemmeno una riga. Maestro di sprezzatura, preferì affacciarsi alla finestra sul nulla: “Io non ho fatto che sognare un paese senza uomini, senza clima, senza ideali, indifferente alla terra e agli astri, che non assomigliasse alla vita e forse neppure alla morte, un regno di nebbia”. Cos’èin confronto alla Seconda guerra ...