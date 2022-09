Legalità e sicurezza: a Roma il convegno “La lotta alla mafia: a 40 anni dalla legge ‘La Torre’ Il ruolo dei collaboratori di giustizia” (Di martedì 6 settembre 2022) Roma – Legalità e sicurezza dei territori: questi i temi centrali del convegno “La lotta alla mafia: a 40 anni dalla legge ‘La Torre’ Il ruolo dei collaboratori di giustizia”. Un incontro che si terrà il 9 settembre alle ore 17. A far da cornice il Campidoglio di Roma: l’evento si svolgerà nella Sala della Protomoteca. “Un’occasione per rimarcare quanto sia fondamentale collaborare con la giustizia per portare avanti la lotta alle mafie”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I (Il Comitato dei collaboratori di giustizia), tra i partecipanti e gli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022)dei territori: questi i temi centrali del“La: a 40‘LaIldeidi”. Un incontro che si terrà il 9 settembre alle ore 17. A far da cornice il Campidoglio di: l’evento si svolgerà nella Sala della Protomoteca. “Un’occasione per rimarcare quanto sia fondamentale collaborare con laper portare avanti laalle mafie”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I (Il Comitato deidi), tra i partecipanti e gli ...

