Le sanzioni funzionano. Ecco Putin da chi è costretto a comprare armi (Di martedì 6 settembre 2022) La Russia sta acquistando milioni in proiettili d'artiglieria e razzi dalla Corea del Nord, secondo informazioni americane recentemente declassificate e ottenute dal New York Times. È un'altra indicazione su come le forze di Mosca siano in difficoltà nella campagna di invasione dell'Ucraina, anche perché le sanzioni globali coordinate da Ue e Usa hanno fortemente limitato le catene di approvvigionamento russe, costringendo Mosca a rivolgersi a Stati paria per le forniture militari. La rivelazione sull'aiuto da Pyongyang arriva pochi giorni dopo che la Russia avrebbe ricevuto le prime spedizioni di droni di fabbricazione iraniana (alcuni dei quali, secondo quanto detto dall'intelligence americana ai media, presentavano problemi meccanici). Gli Stati Uniti hanno fornito pochi dettagli sull'armamento nordcoreano, sui tempi o sulle dimensioni della spedizione. In più non ...

