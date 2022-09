Le sanzioni fanno male anche a Mosca | l’economia di Putin è paralizzata

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 settembre 2022) Il tema, in Europa e soprattutto in Italia, tiene banco da dicerso tempo: lealla Russia funzionano davvero o sono solo un modo per mettere in ginocchio l’industria europea? I movimenti politici meno ostili alla russiaiana, come la Lega di Matteo Salvini in Italia, sottolineano le difficoltà energetiche in Europa per bocciare lo schema sanzionatorio, ma in realtà la stretta sta cominciando a far. Nonostante l’appoggio di India e Cina sul gas, è l’embargo sul petrolio a rischiare seriamente di mettere in ginocchio il regime dello ‘Zar’ Vladimir. E del resto le minacce delle ultime ore (“Togliete leo chiudiamo i rubinetti del gas”) dimostrano che le misure stanno mordendo il Cremlino, che prova ad alzare la posta ...