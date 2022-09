‘Le opportunità… dopo la violenza”: convegno a Telese Terme il 16 settembre (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Le opportunità…dopo la violenza: percorsi di emancipazioni, libertà e autonomia delle donne sopravvissute alla violenza di genere”. È questo il titolo del convegno in programma venerdì 16 settembre alle ore 16:00 presso il Parco Termale di Telese Terme. Quali possono essere le opportunità per le donne sopravvissute alla violenza maschile? Su questo interrogativo verterà il confronto che si intende aprire con il territorio, affinché le donne, dopo le atrocità subìte, dopo percorsi di fuoriuscita dalla violenza dolorosi e impegnativi, possano avere reali opportunità di riscatto, libertà, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Lela: percorsi di emancipazioni, libertà e autonomia delle donne sopravvissute alladi genere”. È questo il titolo delin programma venerdì 16alle ore 16:00 presso il Parco Termale di. Quali possono essere le opportunità per le donne sopravvissute allamaschile? Su questo interrogativo verterà il confronto che si intende aprire con il territorio, affinché le donne,le atrocità subìte,percorsi di fuoriuscita dalladolorosi e impegnativi, possano avere reali opportunità di riscatto, libertà, ...

