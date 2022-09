Le chat della gang e il clan famigliare dell’ex fidanzatina: così Alessandro è morto suicida (Di martedì 6 settembre 2022) Dalle indagini è emerso che il 13enne di Gragnano è stato aggredito fisicamente e fatto sprofondare nella paura un branco di persone, quasi tutte minorenni Leggi su lastampa (Di martedì 6 settembre 2022) Dalle indagini è emerso che il 13enne di Gragnano è stato aggredito fisicamente e fatto sprofondare nella paura un branco di persone, quasi tutte minorenni

orsonapocapo : stasera uno in una chat mi ha improvvisamente insultato poi augurato la morte e mi ha subito bloccato per paura d… - ecodellarete : @ST09972061 @borghi_claudio Che fate, parlate solo tra voi della parrocchietta? Ma allora fatevi una chat telegram… - emissfire : no non ho parole, davvero era da chiudere lì perché che schifo. poi luck1n0 che manda il suo cazz0 lurido in chat m… - ohzozzoni : RT @lstvshowsaddict: Comunque posso dire senza ombra di dubbio che tutti questi contenuti con le chat dovevano arrivare prima della stagion… - koesnooy : @karmsensei è colpa della mi sorella che lo sta guardando e di flavio aquilone che doppia chat noir -