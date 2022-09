Lazio, Sarri verrà convocato dalla Procura Federale: le ultime (Di martedì 6 settembre 2022) La Procura Federale ha aperto un fascicolo dopo le parole di Sarri contro il Napoli, ora il tecnico verrà convocato per chiarire La Procura Federale ha aperto un fascicolo dopo le parole di Sarri contro il Napoli, ora il tecnico verrà convocato per chiarire. L’allenatore della Lazio ha voluto denunciare questa sorta di pregiudizi nei confronti della Lazio. «Da parte nostra c’è stato un eccesso di proteste contro il Bologna, da lì gli arbitri sono stati prevenuti. Ci dicono: “Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze». L’ultima frase, quella incriminata, sarebbe da attribuire a Piccinini di Forlì, l’arbitro di Torino-Lazio. Giuseppe Chiné ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Laha aperto un fascicolo dopo le parole dicontro il Napoli, ora il tecnicoper chiarire Laha aperto un fascicolo dopo le parole dicontro il Napoli, ora il tecnicoper chiarire. L’allenatore dellaha voluto denunciare questa sorta di pregiudizi nei confronti della. «Da parte nostra c’è stato un eccesso di proteste contro il Bologna, da lì gli arbitri sono stati prevenuti. Ci dicono: “Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze». L’ultima frase, quella incriminata, sarebbe da attribuire a Piccinini di Forlì, l’arbitro di Torino-. Giuseppe Chiné ...

anperillo : 19 tiri del #Napoli, 8 della #Lazio. Possesso palla 61,4% vs 31,6%. All’Olimpico. #Sarri arrabbiato con l’arbitro e… - sportli26181512 : #Lazio, il caso #MarcosAntonio: ora è in dubbio con Vecino: Impatto complicato del play brasiliano: soprattutto fa… - LALAZIOMIA : Lazio, il caso Marcos Antonio: ora è in dubbio con Vecino - gur_issam : RT @Gianluc93104660: Ha dimostrato di essere più laziale #Sarri in poco più di un anno che molti laziali in tutta la loro vita… A difesa d… - LazioChannel : Lazio Feyenoord probabili formazioni, leggero turnover per Sarri alla 1^ di Europa League #EuropaLeague #Lazio -