Lazio-Napoli, arriva la solita sanzione a scatto fisso per i cori di discriminazione territoriale: 10mila euro (Di martedì 6 settembre 2022) Nel comunicato del Giudice Sportivo relativo alla quinta giornata di Serie A, si delibera la solita ammenda di 10mila euro per i cori razzisti. Niente di nuovo, insomma. Stavolta, ovviamente, tocca ai tifosi della Lazio che ha ospitato il Napoli. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Lazio per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto. La sfida dell’Olimpico costa una squalifica anche a Danilo Cataldi, che non era stato espulso. CATALDI Danilo (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Nel comunicato del Giudice Sportivo relativo alla quinta giornata di Serie A, si delibera laammenda diper irazzisti. Niente di nuovo, insomma. Stavolta, ovviamente, tocca ai tifosi dellache ha ospitato il. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matricenei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto. La sfida dell’Olimpico costa una squalifica anche a Danilo Cataldi, che non era stato espulso. CATALDI Danilo (): per proteste nei confronti degli Ufficiali di ...

OfficialSSLazio : Lazio-Napoli | Dichiarazione di Marco Gabriele, dirigente addetto all’arbitro della S. S. Lazio ??… - pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - assocalciatori : ?? L’attaccante della @OfficialSSLazio @ciroimmobile ha ricevuto il premio “Paolo Rossi” dal Presidente… - napolista : #LazioNapoli, arriva la solita sanzione a scatto fisso per i cori di discriminazione territoriale: 10mila euro… - Biziov69 : @PatricGaba69 @Gianluc70081496 @OfficialSSLazio no ci ho pagato spezia lazio dello scorso anno, i laboratori di ana… -