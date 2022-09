Lavoro, patto tra Coldiretti e Provveditorato per inserire i giovani nelle aziende agricole (Di martedì 6 settembre 2022) Apprendistato duale, a Monza la firma dell’intesa con tutti i settori economici “Grazie a questo accordo, per i giovani degli istituti tecnici e professionali del territorio sarà più facile entrare nelle aziende agricole per imparare il Lavoro sul campo, senza rinunciare però a conseguire il titolo di studio. Fin da quando l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e della Brianza ci ha invitato ad essere partner del progetto, abbiamo aderito da subito con entusiasmo perché crediamo che l’apprendistato duale possa rappresentare uno strumento utile a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del Lavoro e per accompagnare l’ingresso di nuove professionalità nelle nostre imprese”. Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 6 settembre 2022) Apprendistato duale, a Monza la firma dell’intesa con tutti i settori economici “Grazie a questo accordo, per idegli istituti tecnici e professionali del territorio sarà più facile entrareper imparare ilsul campo, senza rinunciare però a conseguire il titolo di studio. Fin da quando l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e della Brianza ci ha invitato ad essere partner del progetto, abbiamo aderito da subito con entusiasmo perché crediamo che l’apprendistato duale possa rappresentare uno strumento utile a favorire l’inserimento deinel mondo dele per accompagnare l’ingresso di nuove professionalitànostre imprese”. Umberto Bertolasi, direttore delladi ...

