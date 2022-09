Lavoro, Consulenti: intermittente e periodo di prova, cosa cambia dopo decreto Trasparenza? (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Labitalia) - Datore di Lavoro non più obbligato al preavviso di chiamata minimo, ma tenuto a indicare nel contratto di Lavoro intermittente le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Nuove tutele, inoltre, in favore dei lavoratori per quanto riguarda il periodo di prova. Sono alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. n.104/2022 (c.d. decreto Trasparenza) in materia di contratto di Lavoro intermittente e periodo di prova che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza con l'approfondimento dal titolo 'Il contratto di Lavoro intermittente e il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Labitalia) - Datore dinon più obbligato al preavviso di chiamata minimo, ma tenuto a indicare nel contratto dile eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Nuove tutele, inoltre, in favore dei lavoratori per quanto riguarda ildi. Sono alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. n.104/2022 (c.d.) in materia di contratto didiche la Fondazione Studidelanalizza con l'approfondimento dal titolo 'Il contratto die il nuovo ...

emilianofaziosi : @SoloCristy Io fesso che pago consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, fiscalisti quando potrei abbeverarmi dal J-twitter - FondazioneStudi : ?? I nuovi fabbisogni formativi dei Consulenti del Lavoro sotto la lente della Fondazione Studi. Non perdere ?? il… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro receptionist: Si cerca receptionist per accoglienza clienti, centralino, inserimento dati, con conos… - Sardegnalavoro : Offerta di Lavoro: Consulenti telefonici per comparazione prezzi - - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Consulente commerciale: Centro Fitness prossima apertura in centro a Pistoia ricerca Consulenti per… -