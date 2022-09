Lavori al ponte di Paderno | partito il cantiere | termine entro 260 giorni lavorativi

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 6 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloral via aDugnano per la demolizione e ricostruzione delchiuso. Da questa mattina sono arrivati operai e mezzi da lavoro tra via Battisti e via Camposanto. Per il Comune ci vorranno 260effettivi di lavoro per concludere il. Partiti iper ilchiuso aQuesta mattina ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.