L'assurda proposta del presidente del Teatro Veneto di aprire un canale culturale con Mosca (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre in Ucraina si consuma il peggior conflitto in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale che portato all'esodo di quasi dodici milioni di persone, in Italia c'è chi propone di «aprire un canale culturale con Mosca», perché «è questo che destabilizza i regimi, la libertà». A dirlo non è un passante, ma il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, che alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia ha lanciato un appello al prossimo ministro della Cultura. «Portiamo le Baruffe di Goldoni a Mosca e riportiamo Dostoevskij a Venezia», ha aggiunto. Certo, viva la cultura e gli autori russi, ma non sarebbe meglio parlarne dopo aver riportato la pace in Ucraina? Beltotto ha proposto anche di superare la tendenza del «politicamente ...

