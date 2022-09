Lady Diana, l’ultima telefonata a Harry: il rimpianto del Principe (Di martedì 6 settembre 2022) Il legame tra Lady Diana e i suoi due figli William e Harry era molto forte, nonostante tutte le etichette di corte. La scomparsa prematura della moglie del Principe Carlo ha di certo sconvolto il mondo intero, ma soprattutto ha lasciato una ferita profonda nella famiglia reale. Ecco cosa ha raccontato Harry sulle ultime parole … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 settembre 2022) Il legame trae i suoi due figli William eera molto forte, nonostante tutte le etichette di corte. La scomparsa prematura della moglie delCarlo ha di certo sconvolto il mondo intero, ma soprattutto ha lasciato una ferita profonda nella famiglia reale. Ecco cosa ha raccontatosulle ultime parole … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Una preghiera per Lady Diana, Principessa amata dal popolo. Ha vissuto in prima linea impegnandosi per la sicurezza… - Agenzia_Ansa : Il Regno Unito e il mondo ricordano Lady D, al secolo Diana Spencer, a 25 anni esatti dallo schianto del tunnel del… - Agenzia_Ansa : La morte di Lady Diana, l'incidente d'auto in cui la principessa perse la vita il 31 agosto 1997, a soli 36 anni… - CortesiAngelica : RT @stefaniacatallo: #Diana25 #DianaSpencer #DianaPrincessofWales a 25 anni dalla scomparsa di Lady D l, quello che lei ha cambiato. #thewo… - CortesiAngelica : RT @Christinee0__0: Ricordo ancora..avevo 13anni,stavo andando al mare,erano circa le 9.30 ed ero appena uscita per andare al mare quando m… -