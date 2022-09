La vita in diretta | Adriana Volpe sul divorzio Totti-Blasi | ‘Ho visto Ilary molto magra’ Cosa racconta in diretta

(Di martedì 6 settembre 2022)è una nuova opinionista de Laine, nel suo ritorno in Rai, ha esordito con il botto esprimendosi sulla questione della separazione tra Francescoed. Maavrà mai detto il celebre volto televisivo sulla coppia scoppiata più chiacchierata dell’estate 2022? LEGGI ANCHE :–, quel dettaglio della mano dopo la separazione dache non passa inosservato: ‘perchè sono due?’ Laindice la sua suAndiamo con ordine. Alla prima apparizione stagionale a La ...

ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri 5 settembre 2022: Pomeriggio Cinque, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta #06Settembre… - vincenzolambia4 : RT @BeppeGiulietti: “Siamo qui perché #Assange rischia il carcere a vita e chi ha truccato i dossier #iran #afghanistan gira il mondo lauta… - EraldoFR : Maledizioni senza perdono - MgraziaT : RT @BeppeGiulietti: “Siamo qui perché #Assange rischia il carcere a vita e chi ha truccato i dossier #iran #afghanistan gira il mondo lauta… - isamiccoli52 : RT @BeppeGiulietti: “Siamo qui perché #Assange rischia il carcere a vita e chi ha truccato i dossier #iran #afghanistan gira il mondo lauta… -

Adriana Volpe ha espresso la sua opinione sul divorzio tra Ilary e Totti e ha confessato di aver incontrato la conduttrice. A LainAdriana Volpe ha detto la sua sulla separazione più discussa dell'estate, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex opinionista del GF Vip ha anche svelato di aver visto la ...... LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTE LE NEWS SULLE ELEZIONI IN- TUTTI I VIDEO ). ... sicuro e non precario a. Il taglio delle tasse con la Flat tax è l'unico modo per aprire nuovi ...La vita in diretta vs Pomeriggio 5 prima sfida il 5 settembre 2022: chi ha vinto Ecco i dati del primo confronto tra Matano e d'Urso ...Ascolti tv ieri pomeriggio, lunedì 5 settembre 2022, auditel share: chi ha vinto tra Barbara D'Urso e La Vita in Diretta di Alberto Matano