La Vita In Diretta: Adriana Volpe Al Veleno Contro Sonia Bruganelli! (Di martedì 6 settembre 2022) Adriana Volpe proprio non riesce a fare a meno di punzecchiare la sua nemica Sonia Bruganelli. E’ successo ancora una volta a La Vita in Diretta, proprio nella puntata d’esordio della nuova stagione. Adriana non ha fatto il nome della sua nemica, ma il riferimento alla moglie di Bonolis è stato chiaro ed evidente a tutti. Ecco cosa è successo! A la Vita in Diretta, Adriana Volpe ancora Contro la Bruganelli La Vita in Diretta ha riaperto i battenti solo poche ore fa. Alberto Matano è tornato nel pomeriggio di Rai Uno il 5 settembre con la nuova stagione del suo seguitissimo talk. Una partenza con il botto, visto che subito, alcune delle sue ospiti hanno acceso gli animi ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 6 settembre 2022)proprio non riesce a fare a meno di punzecchiare la sua nemicaBruganelli. E’ successo ancora una volta a Lain, proprio nella puntata d’esordio della nuova stagione.non ha fatto il nome della sua nemica, ma il riferimento alla moglie di Bonolis è stato chiaro ed evidente a tutti. Ecco cosa è successo! A lainancorala Bruganelli Lainha riaperto i battenti solo poche ore fa. Alberto Matano è tornato nel pomeriggio di Rai Uno il 5 settembre con la nuova stagione del suo seguitissimo talk. Una partenza con il botto, visto che subito, alcune delle sue ospiti hanno acceso gli animi ...

RaffaellaGizzi : Per chi non è informato, tra poco c'è Stefania Orlando alla vita in diretta #orlandera - redazionerumors : #AdrianaVolpe e #SoniaBruganelli: i loro vecchi rancori non sono passati. Durante una puntata de La Vita in Diretta… - Maria92912499 : Non vedo l'ora di rivedere Stefania alla vita in diretta #orlandera - ValeP523 : Ercole Rocchetti lascia #chilhavisto ? ?? È come inviato a La vita in Diretta. #chilhavisters - cate_tassinari : @salicorniadimar C'è da pazientare ancora fino al 14 settembre, ohimè. Nel mentre, fra poco a La vita in diretta ci… -