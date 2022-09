La Ue si muove compatta per arginare il blocco del gas russo | tutte le soluzioni in campo

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) L'Ue va verso l'adozione di un tetto temporaneo al prezzo al gas. È questa una delle misure sul tavolo dei ministri dell'Energia venerdì prossimo, confermata da una documento della presidenza di turno ceca. Visto lo stopla misura sembra quasi passare in secondo piano rispetto a quelle annunciate nel documento preparato in vista del Consiglio Ue. Gli Stati membri valuteranno l'ipotesi di un sostegno finanziario alle imprese più esposte, un «supporto immediato della linea di credito per i partecipanti al mercato che - si legge nel documento della presidenza ceca del Consiglio Ue - sperimentano richieste di margini molto elevate, inclusa la possibilità di una soluzione specifica a livello europeo, ad esempio attraverso il ruolo della Bce», nonché «il disaccoppiamento e la limitazione dell'impatto del prezzo del gas sul prezzo dell'energia ...