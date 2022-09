La Superlega esiste già, si chiama Premier League (Di martedì 6 settembre 2022) È la settimana delle coppe europee. Si riparte con la Champions League e le partite tra le squadre più forti del mondo, giovedì invece tornano Europa e Conference League. Sono i tornei più imprevedibili e incerti, quelli con molte pretendenti al titolo più o meno credibili. Le italiane partono da underdog, sicuramente non da favorite, con meno ambizioni ma anche meno pressione. A guardare le vere candidate alla vittoria finale, nelle tre competizioni, non c’è grossa fantasia. Tra le bandierine la varietà è piuttosto bassa: spiccano molte squadre inglesi – Liverpool, Manchester City e Chelsea in Champions, United e Arsenal in Europa League, West Ham in Conference – che si avvicinano alla stagione europea dopo un’estate che le ha viste dominare la campagna acquisti come mai prima d’ora. La differenza economica tra la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 settembre 2022) È la settimana delle coppe europee. Si riparte con la Championse le partite tra le squadre più forti del mondo, giovedì invece tornano Europa e Conference. Sono i tornei più imprevedibili e incerti, quelli con molte pretendenti al titolo più o meno credibili. Le italiane partono da underdog, sicuramente non da favorite, con meno ambizioni ma anche meno pressione. A guardare le vere candidate alla vittoria finale, nelle tre competizioni, non c’è grossa fantasia. Tra le bandierine la varietà è piuttosto bassa: spiccano molte squadre inglesi – Liverpool, Manchester City e Chelsea in Champions, United e Arsenal in Europa, West Ham in Conference – che si avvicinano alla stagione europea dopo un’estate che le ha viste dominare la campagna acquisti come mai prima d’ora. La differenza economica tra la ...

