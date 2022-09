La supercazzola con cui Giorgia Meloni risponde alle lettera di Luca Trapanese sulle adozioni

(Di martedì 6 settembre 2022) Una serie di non risposte che confermano come la posizione diin Italia (quelle relative ai single ecoppie omosessuali) sia del tutto fumosa e priva di dati. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della-appello scritta da, assessore al welfare del Comune di Napoli e padre (adottivo) della piccola Alba, rivolta proprio alla leader di Fratelli d’Italia che dopo il 25 settembre dovrebbe (come confermano i sondaggi) essere alla guida del governo. E oggi proprio la probabile prossima Presidentessa del Consiglio ha deciso di replicare a quel genitore single che con grande amore sta facendo crescere la sua bimba di 5 anni.” alla...

La leader di Fratelli d'Italia ha replicato all'appello sui diritti lanciato dall'assessore al welfare del Comune di Napoli e padre della piccola Alba. Senza dare alcuna risposta ...