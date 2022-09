La storia di Elsa, la bambina dimenticata dal mondo, salvata da eroi (Di martedì 6 settembre 2022) La storia di Elsa (nome di fantasia) è una di quelle storie che non vorresti raccontare mai, perché, quello che ha subito nei suoi nove anni di vita, questa bambina, sembra impossibile anche solo da immaginare, e invece, in questo caso, la realtà supera di gran lungo la fantasia, soprattutto perché la trama che la descrive non è quella che ci si aspetta. Non è da film di Walt Disney, ma da film dell’orrore. Perché quello che hanno trovato gli assistenti sociali è da brividi: uno scricciolo con braccia e gambe spezzate, la spina dorsale deformata, incapace di pronunciare anche solo una parola. Le perizie fatte sul suo corpicino parlano di maltrattamenti reiterati nel tempo dai suoi genitori. Fin dalla nascita Elsa è stata abbandonata a se stessa, invisibile agli occhi del mondo, che per nove anni è ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022) Ladi(nome di fantasia) è una di quelle storie che non vorresti raccontare mai, perché, quello che ha subito nei suoi nove anni di vita, questa, sembra impossibile anche solo da immaginare, e invece, in questo caso, la realtà supera di gran lungo la fantasia, soprattutto perché la trama che la descrive non è quella che ci si aspetta. Non è da film di Walt Disney, ma da film dell’orrore. Perché quello che hanno trovato gli assistenti sociali è da brividi: uno scricciolo con braccia e gambe spezzate, la spina dorsale deformata, incapace di pronunciare anche solo una parola. Le perizie fatte sul suo corpicino parlano di maltrattamenti reiterati nel tempo dai suoi genitori. Fin dalla nascitaè stata abbandonata a se stessa, invisibile agli occhi del, che per nove anni è ...

