La star del tennis Anna Kournikova ha concluso la sua carriera a soli 22 anni – eccola a 40 (Di martedì 6 settembre 2022) Anna Kournikova è stata una delle migliori tenniste al mondo della sua generazione, raggiungendo l’ottava posizione nelle classifiche mondiali. Nonostante questo, la star russa non ha mai vinto neanche un titolo. Anna è stata costretta a concludere la sua carriera a soli 22 anni a causa di un infortunio. Anche se è andata così, hanno continuato ad arrivarle sponsor e accordi di sponsorizzazione, tanto che è diventata una delle persone più “cercate su Google” del mondo. Una volta finita la sua carriera, Anna è diventata una celebrità in diverse produzioni televisive, facendo la modella e in altri progetti. Anche il suo matrimonio con Enrique Iglesias è diventato molto interessante per le riviste di ... Leggi su it.newsner (Di martedì 6 settembre 2022)è stata una delle migliorite al mondo della sua generazione, raggiungendo l’ottava posizione nelle classifiche mondiali. Nonostante questo, larussa non ha mai vinto neanche un titolo.è stata costretta a concludere la sua22a causa di un infortunio. Anche se è andata così, hanno continuato ad arrivarle sponsor e accordi di sponsorizzazione, tanto che è diventata una delle persone più “cercate su Google” del mondo. Una volta finita la suaè diventata una celebrità in diverse produzioni televisive, facendo la modella e in altri progetti. Anche il suo matrimonio con Enrique Iglesias è diventato molto interessante per le riviste di ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 | Day By Day 1 Parole e sguardi dei protagonisti del Day 1 di #Venezia79: #JulianneMoore e i su… - rima_lah : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… - dstathopoulou58 : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… - Alessan04138070 : RT @_Gi_Ci_: @La7tv No. Meloni né 'coerente' (ha semplicemente fatto due scelte facilissime e convenienti: star fuori sia dal Conte 1 sia d… -