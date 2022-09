La Sposa alla conquista della Spagna e Cuori di Netflix, pronti per il recap delle due serie Rai? (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre il pubblico italiano è in attesa di vedere Mina Settembre 2, in onda da inizio ottobre, in Spagna sta per godere della messa in onda de La Sposa, una delle serie campione di ascolti della scorsa stagione televisiva. Al centro del cast ci sono Serena Rossi e Alessio Boni e siamo sicuri che i loro personaggi si troveranno a loro agio su Antena 3 (casa, tra le altre, anche de Il Segreto). Qualche giorno fa la rete ha annunciato l’arrivo de La Sposa con tanto di promo spagnolo confermando che Antena 3 presenterà in esclusiva un “nuovo blockbuster internazionale”, la serie vista in Italia da più di sette milioni di telespettatori diventando un fenomeno televisivo. La rete trasmetterà questa nuova fiction in tre serate uniche con le quali spera di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre il pubblico italiano è in attesa di vedere Mina Settembre 2, in onda da inizio ottobre, insta per goderemessa in onda de La, unacampione di ascoltiscorsa stagione televisiva. Al centro del cast ci sono Serena Rossi e Alessio Boni e siamo sicuri che i loro personaggi si troveranno a loro agio su Antena 3 (casa, tra le altre, anche de Il Segreto). Qualche giorno fa la rete ha annunciato l’arrivo de Lacon tanto di promo spagnolo confermando che Antena 3 presenterà in esclusiva un “nuovo blockbuster internazionale”, lavista in Italia da più di sette milioni di telespettatori diventando un fenomeno televisivo. La rete trasmetterà questa nuova fiction in tre serate uniche con le quali spera di ...

