La sfida del regista Mezzapesa: «Racconto un'Italia feroce e arcaica. Elodie? Non c'è mai stata un'alternativa» – L'intervista (Di martedì 6 settembre 2022) La storia di Ti mangio il cuore, presentato nella sezione Orizzonti di Venezia e al cinema dal 22 settembre con 01 Distribution, comincia per caso. Pippo Mezzapesa – classe 1980, nato a Bitonto – l'ha scoperta nel 2007. E da quel momento, racconta, non è riuscito a pensare ad altro. È stato costretto a metterla da parte perché non aveva né le risorse, né i mezzi per poterla sviluppare. Quando però ha incontrato Carlo Bonini e Giuliano Foschini e ha letto il loro libro, edito da Feltrinelli, ha deciso di riprovarci. Il suo film è fatto di carne e sangue: parla di famiglia, potere e male. Un male nero, oscuro, senza nome. Che unisce e appiattisce tutto, in cui i significati si sovrappongono, i rapporti si confondono e l'amore può diventare una maledizione. «Forse il mio non è proprio un film di genere», dice Mezzapesa. «Forse gioca con i generi, quello ...

